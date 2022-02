Nicolas Raskin amer : "Quand c'est pour nous, ça revoit et ça chipote"

L'amertume était bien présente à Sclessin au coup de sifflet final. Après un but annulé durant les arrêts de jeu, le Standard de Liège a été contraint au partage contre le Cercle de Bruges (1-1) lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

👀 | Ce but de Moussa Sissako a été annulé pour une position de hors-jeu ! 🧐 #STACER pic.twitter.com/GeK61Sw3S0 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) February 5, 2022

Le Standard de Liège était interloqué, ébranlé et déçu à l'issue de la rencontre. Au coup de sifflet final, Nicolas Raskin est allé parler avec monsieur Visser. "Je lui ai dit que c'était injuste parce que pour donner des penaltys dans certains matchs, c’est facile, ça va vite et ça ne chipote pas. Mais pour nous, ça revoit, ça chipote, ça trace une ligne puis une deuxième et une troisième ! Avec autant de lignes, on crée une certaine confusion et un hors-jeu. La phase ressemble à celle d'OHL, mais ici elle est encore plus difficile à digérer car on avait fait le plus dur en revenant puis en faisant le 2-1. Mais, je ne sais pas trop quoi dire et je n’ai pas trop envie de parler car j'ai un peu peur de me faire punir…", a confié Nicolas Raskin à l'issue de la rencontre.

"Les points ne suivent pas"

Ce résultat conditionne la suite de la saison des Rouches qui pouvaient revenir à trois points du Cercle, et donc du top 8. Néanmoins, le matricule 16 reste confiant pour la suite au vu du jeu développé ces dernières semaines. "Les points ne suivent pas et il y a un manque de chance. Quand on voit le nombre d'occasions contre Malines et la deuxième mi-temps contre le Cercle... On est sur la bonne voie mais on n'a pas beaucoup de temps, il faut que les victoires s'enchaînent. L'inustice de ce week-end va nous motiver pour aller jusqu'au bout", a conclu le médian auteur du but liégeois.