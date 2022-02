Luka Elsner frustré : "Un sentiment d'injustice et une incompréhension totale, nous nous sentons lésés !

Le Standard de Liège a partagé l'enjeu contre le Cercle de Bruges (1-1) lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège n'a presque pas joué en première période et verra le Cercle prendre les commandes de la rencontre via un magnifique coup franc direct d'Hotic. Après la pause, les Rouches égaliseront grâce à une réalisation de Raskin. En fin de rencontre, Sissako pensera arracher la victoire avec sa reprise de la tête, mais son but sera refusé pour cause de hors-jeu.

"J'aimerais bien parler du jeu, mais j'ai du mal car j'ai en moi cette rage concernant ce but annulé. Je ne comprends pas cette décision. Et les gens qui aiment le football ne peuvent pas comprendre. Sur quels critères se base-t-on ?! Quels arguments les arbitres du VAR vont-ils donner ? Quand les deux lignes se touchent, on reste avec la décision de l'arbitre assistant qui n'a pas levé le drapeau. Un sentiment d'injustice et une incompréhension totale, nous nous sentons lésés", a lâché d'emblée le coach du Standard de Liège.

"Le Cercle possède le meilleur pressing de D1A"

Les Rouches n'ont pas renoué avec la victoire, mais ont pris un point sans développer pour autant un jeu flamboyant. "Le Cercle possède le meilleur pressing de D1A et impose un football différent d'où aussi notre mauvaise première période. Notre adversaire ne laisse pas jouer et presse sur chaque ballon. Il faut alors gagner les seconds ballons et les duels", a souligné le technicien franco-slovène.

"Je suis convaincu que nous serons dans le top 8 à l'issue de la phase régulière"

Le matricule 16 reste toujours aussi inconstant. "Nous sommes en train de reconstruire une équipe qui compte pas mal de nouveaux titulaires. J'ai envie de mentionner que nous possèdons une très jeune défense avec des garçons pas prêts à disputer cette compétition à la base. Les nouveaux arrivants ne sont pas tous encore prêts physiquement puis Selim Amallah fait son retour après un mois d'absence. Je veux observer une progression et je suis convaincu que nous serons dans le top 8 à l'issue de la phase régulière", a conclu Elsner.