Pas de but pour Moussa Sissako, mais bien un carton jaune : "Je vais d'ailleurs demander qu'il soit annulé"

Le Standard de Liège et Moussa Sissako pensaient tenir une victoire sur le fil face au Cercle de Bruges. Mais c'était sans compter sur l'intervention du VAR qui annulait le but du défenseur central.

Moussa Sissako était sans doute la personne la plus frustrée par l'annulation du second but liégeois. "J'ai vu les images, et cette décision est difficile à accepter. C'est le football, et c'est ainsi. Nous sommes déçus car je ne pense pas que le partage soit mérité. Nous méritions de gagner ce soir", a souligné le défenseur central qui a connu sans doute le plus grand ascenseur émotionnel de sa carrière.

"C'est sûr car je n'ai jamais marqué de ma vie. Pour une fois que je marque, l'arbitre me retire ce plaisir", précise le Malien qui a pris un carton jaune après avoir enlevé son maillot pour fêter son goal. "Je vais d'ailleurs demandé que ma carte jaune soit annulée. Si je n'avais pas marqué, je n'aurais pas retiré ma vareuse", a lâché l'ancien joueur du PSG.





Le Standard a eu du mal en première mi-temps contre le Cercle. "Notre première période n'était pas si mauvaise, c'est le Cercle qui était bien en place et nous empêchait de jouer. Eux aussi n'ont pas eu d'occasions mis à part leur coup franc. Alors qu'en deuxième période, nous sommes parvenus à trouver la faille grâce au coach. Notre adversaire effectue un gros pressing et pose des difficultés aux grosses équipes. Ils ont battu Anderlecht et le Club de Bruges", a conclu Sissako qui compte aider les Rouches à terminer dans le top 8.