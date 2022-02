Genk prend la mesure du Standard de Liège qui voit les Playoffs 2 s'éloigner

Ce dimanche après-midi, Genk recevait le Standard de Liège lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Après la défaite contre OHL, Bernd Storck avait décidé de remanier totalement sa défense. Côté liégeois, Luka Elsner alignait la même équipe que face au Cercle, mais pouvait compter sur le retour de Bastien et Tapsoba, présents sur le banc.

Genk pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score après deux minutes de jeu, mais le but d'Onuachu, après vérification du VAR, ne sera pas validé car le Nigérian était hors-jeu. Après cette première alerte, le Standard obtiendra une jolie occasion avec une frappe croisée d'Emond captée en deux temps par Vandevoordt (13e). Ce sera ensuite au tour de Bodart de se coucher un tir de Bongonda (16e). Les locaux passeront ensuite la seconde vitesse, mais Trésor (18e) et McKenzie ne parviendront pas à cadrer leur tentative (24e).

À la réception d'un ballon piqué de Dönnum, Amallah contrôlera avant de décocher une frappe trop peu puissante pour surprendre Vandevoordt (25e). Ce dernier repoussera ensuite une frappe de Cafaro (38e) tandis qu'en face, Bodard devra sortir une jolie claquette sur une tête d'Onuachu (43e). Mais, Genk ouvrira le score juste avant la pause. Royalement servi par Trésor, Bongonda ajustera Bodart (44e), 1-0.

En début de seconde période, Genk doublera la mise. Onuachu profitera de la nonchalance de Sissako pour lui chiper le ballon avant d'éviter la sortie de Bodart et de placer le cuir sous les jambes de Laifis (53e), 2-0.

Groggy après ce deuxième uppercut limbourgeois, les Liégeois auront du mal à trouver les ressources nécessaires pour revenir. À peine monté au jeu, Oyen s'offrira un joli festival avant de servir Bongonda qui verra son tir être capté (79e). Juste après les esprits s'échaufferont après que Thorstvedt ait délibérément dégagé le ballon sur Amallah, au sol. Dragus a failli réduire la marque en fin de rencontre, mais c'était sans compter sur l'arrêt réflexe de Vandevoordt (85e). Le score ne bougera plus, Genk s'imposera 2-0.

Avec ce succès, Genk se hisse provisoirement à la 8ème place avec 38 points au compteur. Le Standard reste 13ème avec 29 unités et peut quasiment faire une croix sur les Playoffs 2.