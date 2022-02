Jelle Van Damme sous le charme d'un joueur de Genk : "Je lui prédis un grand avenir"

Le jeune joueur a montré des choses intéressantes face au Standard. Un profil qui plait visiblement à l'ancien Diable Rouge.

Après le match gagné par Genk face au Standard ce dimanche (2-0, avec des buts de Bongonda et Onuachu), Jelle Van Damme a parlé de Luca Oyen (18 ans, 19 matchs, 1 but et 1 assist cette saison), rentré à la 75e minute du match.

"Je prédis un très grand avenir à ce garçon", a-t-il déclaré chez Eleven Sports. "Un joueur avec un style gracieux. Il peut passer un joueur si facilement, j'apprécie cela. Il choisit également bien ses moments et sait quand jouer le ballon et le garder dans l'équipe."

Formé à Genk, Oyen compte déjà 40 matchs joués avec les pros.