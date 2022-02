Nicolas Raskin explique ce qui n'a pas fonctionné à Genk : "C'est l'histoire de notre saison"

Le Standard de Liège s'est incliné à la Cegeka Arena contre le Racing Genk (2-0) ce dimanche après-midi lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League. Les Rouches avaient à coeur de prendre les trois points pour ne pas voir les Playoffs s'éloigner.

Les Rouches ont pris un coup sur le tête et étaient déçus à l'issue de la rencontre. "Je ne sais même plus quoi dire. Sur le premier but, on se fait avoir par l’arbitrage car selon moi, il y a une faute de main. On a mieux géré la rencontre en deuxième mi-temps. Cela ne tourne pas rond pour nous et quand cela ne veut pas rentrer, on ne peut rien faire, alors que de l'autre côté ça rentre. C'est l'histoire de notre saison", a lâché Nicolas Raskin au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

"On n’a pas le droit de manquer de conviction lorsqu’on porte le maillot du Standard"

Après avoir vu Genk ouvrir le score juste avant la pause, le Standard encaissera un second goal en début de seconde mi-temps à la suite d'une erreur de Moussa Sissako. "On n’en veut pas à Moussa car il a fait un grand match malgré son erreur. De notre côté, on manque de chance sur quelques occasions. On savait que c'était un match très important et on n'a pas répondu présent. Si le Standard manque de conviction ? On n’a pas le droit de manquer de conviction lorsqu’on porte le maillot du Standard. On savait que c’était un rendez-vous super important et on l’a manqué", a conclu le médian.