Bernd Storck satisfait après Genk-Standard : "Ces points étaient cruciaux et nécessaires"

Aucun joueur, ni l'entraîneur du Racing Genk n'étaient présents à la conférence de presse après la victoire 2-0 contre le Standard. Le club a pris cette décision après quelques phases discutables lors du match contre OHL la semaine dernière.

L'entraîneur Bernd Storck a livré son analyse du match sur le site du club limbourgeois. Le technicien allemand était visiblement très satisfait de la performance de son équipe. "Nous avons extrêmement bien joué et nous avons mérité de gagner. Ces points étaient cruciaux et nécessaires pour faire partie du top 8. Si nous gagnons contre Malines la semaine prochaine, tout est encore possible", a déclaré Storck avec détermination.

Selon Storck, l'un des facteurs déterminants du bon jeu de son équipe a été le public. "Je veux vraiment les remercier, il y avait une grande ambiance dans le stade pour ce match important. Le douzième homme était derrière nous et nous a donné une forte impulsion."

© photonews

Les Limbourgeois semblaient se diriger vers une autre soirée compliquée, lorsqu'un but d'Onuachu a été annulé pour hors-jeu après nonante secondes. "Ce n'était pas facile de revenir dans le match après ce but refusé. Mais les joueurs ont fait un excellent travail, et j'ai beaucoup de respect pour eux", a conclu Storck.