Renaud Emond évoque les Playoffs 2 : "Ça se complique"

Soupe à la grimace pour le Standard de Liège qui s'est incliné à la Cegeka Arena contre Genk (2-0) lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Genk a pris la mesure du Standard grâce à des réalisations de Bongonda (44e) et Onuachu (53e). Les Limbourgeois se hissent provisoirement à la huitième place avec 38 points au compteur et possèdent ainsi neuf longueurs d'avance sur le Standard. "Nous sommes très déçus car nous savions que ce match était crucial concernant les Playoffs 2. Ça se complique, mais tant que c'est mathématiquement possible, on devra se battre jusqu'au bout", a confié Renaud Emond à l'issue de la rencontre. "Les deux buts tombent à un mauvais moment. L'un avant la pause, et notre première période n'était pas mauvaise puisqu'on a eu des occasions. Ensuite, on repart avec de bonnes intentions en deuxième mi-temps et on encaisse ce deuxième but. Cela a coupé nos jambes", a souligné le buteur des Rouches.

"Une véritable déception ce dimanche"

Le matricule 16 n'est pas parvenu à garder le zéro à nouveau. "Une véritable déception ce dimanche. Il faudra continuer à travailler pour encaisser beaucoup moins. Les intentions sont pourtant là, mais il y a plein de petites choses comme la décision arbitrale face au Cercle et le fait d'encaisser aux mauvais moments qui font du mal. Il faudra relancer la machine le week-end prochain", a conclu Emond.