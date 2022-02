Mathieu Cafaro : "Il faut tout gagner maintenant, nous n'avons plus le choix"

Le Standard de Liège s'est incliné à Genk (2-0) ce dimanche après-midi lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Genk a ouvert la marque juste avant la pause via Bongonda puis a fait le break en début de seconde période après une erreur de Sissako. Ce dernier a perdu le ballon devant Onuachu qui ne s'est pas fait prier pour doubler la mise. "Je suis très déçu car c'était le moment de revenir vers le haut. Nous avons trop subi et mal géré les bons moments. Nous n'avons pas été assez dangereux offensivement. Nous avons perdu, et la fin de saison peut être compliquée", a lâché d'emblée Mathieu Cafaro.

Genk se hisse à la huitième place avec 38 points au compteur soit neuf longueurs d'avance sur le Standard qui voit les Playoffs 2 s'éloigner. "Il faut tout gagner maintenant, nous n'avons plus le choix. Nous verrons bien, et ferons les comptes à la fin. Il faut aller s'imposer à Ostende, tout reste possible", a conclu le Français.