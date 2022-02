Alan Shearer prend la défense de Cristiano Ronaldo

Petit parfum de crise à Manchester United : les Red Devils ont aligné leur deuxième match nul consécutif en championnat, c'était ce samedi face à Southampton (1-1). Eliminés il y a peu de la FA Cup par Middlesbrough (1-1, défaite 7-8 aux tàb), les Mancuniens ne convainquent personne, ce qui n'a de cesse de frustrer leur star Cristiano Ronaldo mais d'aussi poser questions quant à ses récentes performances.

Alan Shearer, meilleur buteur de l'histoire de la Premier League et désormais analyste pour The Athletic, a donné son avis sur la situation à Manchester United, en précisant que CR7 ne devait pas en porter la responsabilité. "Ronaldo doit se demander : 'Où est-ce que j'ai atterri ?' C'est un joueur incroyable - peut-etre l'un des meilleurs qu'il y ait eu sur cette planète - mais il a déjà 37 ans."

"Il se bat pour ne pas être mis à l'écart ou être remplacé parce que l'essence même (...) c'est cette volonté inégalée de gagner et de ne pas vouloir perdre. Il veut jouer chaque minute de chaque match et si cette attitude disparaît, Ronaldo disparaît aussi. Mais, bien sûr, cela met aussi la pression sur l'entraîneur", a-t-il ajouté.

"Je ne tiens pas Ronaldo comme responsable de ce qui se passe là-bas (à Manchester United). Il a tout à fait le droit de croire que sans lui, leur situation serait bien pire qu'elle ne l'est. Il aurait raison. Avoir Ronaldo au club devrait être un rêve pour les jeunes joueurs et s'ils ne lui demandent pas de conseils et n'en profitent pas, alors ils devraient le faire. Pour moi, c'est un faux récit."

Pour Shearer donc, le problème ne serait pas Ronaldo, ou son comportement. "Les vraies questions devraient se poser à propos de leur défense pathétique, ou leur absence de défense. Ronaldo ne cherche pas d'excuses. Il est furieux quant au chaos qui règne (à United) et demande à ce que cela aille mieux."

