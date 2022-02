Ronald Araujo souhaite "la rétrogradation de l'Espanyol" puis s'excuse

Il y a eu de vives tensions lors du derby catalan ce dimanche.

Sorti dès la pause contre l’Espanyol Barcelone (2-2) dimanche en Liga en raison d'une gêne musculaire, le défenseur central du FC Barcelone Ronald Araujo s’est fait remarquer sur le banc en adressant un commentaire déplacé au joueur adverse Nico Melamed, après l’exclusion de ce dernier. L’Uruguayen a notamment souhaité la rétrogradation du rival en deuxième division. Mais rapidement, le jeune talent a présenté ses excuses.

"Je tiens à m'excuser auprès de toutes les personnes de l'Espanyol pour le geste malheureux que j'ai eu. Tout cela résulte de la tension vécue lors d'un derby aussi disputé que celui d'aujourd'hui. Je me considère comme une personne respectueuse des supporters et des clubs rivaux, et pour cette raison, je ne suis pas fier de ce qui s'est passé", a écrit le Blaugrana sur ses réseaux sociaux.