🎥 Crystal Palace fête le retour de Cheikhou Kouyaté, champion d'Afrique avec le Sénégal

L'ancien joueur d'Anderlecht a été accueilli chaleureusement par ses coéquipiers et son staff.

Crystal Palace a fêté le retour de son international sénégalais Cheikhou Kouyaté après sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'ex-Mauve a eu droit à une haie d'honneur et a un maillot du club où il est inscrit "Champions de la CAN 2022", remis par le capitaine et autre ancien d'Anderlecht : Luka Milivojevic. Kouyaté, visiblement un peu gêné, a ensuite remercié tout le monde et a ironisé en lâchant : "L'année prochaine, on peut aussi gagner le championnat."