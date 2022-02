Europa League : Partage entre Leipzig et la Sociedad, victoires de l'Atalanta et de Porto, Séville dispose de Zagreb avec un premier but de Martial

Voici les résultats des matchs de ce soir en Europa League. Real Sociedad 24/02 RB Leipzig Suis en live RB Leipzig - Real Sociedad Dans un match prolifique, Allemands et Espagnols se sont quittés sur un score de parité (2-2). La Real Sociedad, sans Adnan Januzaj, prenait l'avantage à 9e minute via le défenseur français Robin Le Normand qui profitait des errements défensifs de Leipzig. Intenable cette saison, Christopher Nkunku égalisait (31e). Deux pénaltys allaient décider de l'issue finale du match. Tout d'abord, Josko Gvardiol se prenait pour un volleyeur et offrait à Oyarzabal le soin de placer la Real aux commandes (64e). Alors qu'il venait d'entrer au jeu, Emil Forsberg remettait les deux équipes à égalité (82e). Dans les autres matchs de la soirée L'Atalanta s'est imposée face à l'Olympiakos (2-1). Les Grecs menaient au score grâce à Tiquinho (16e) mais se faisaient dépasser en deux minutes et un doublé de Djimsiti (61e - avec un assist de Ruslan Malinovsky - et 63e). Le Porto de Sergio Conceicao a crée une petite surprise en s'imposant face à la Lazio de Rome (2-1). Déjà double buteur ce week-end, Mattia Zaccagni récidivait et mettait les Laziale aux commandes (23e). Mais Porto répondait via Antonio Martinez (37e et 49e - sur deux assists de Joao Mario). Le FC Séville s'est imposé face au Dinamo Zagreb, adversaire de Genk en phases de poules. Ivan Rakitic mettait les Sévillans aux commandes sur pénalty (13e). Mislav Orsic répondait (41e), mais Lucas Ocampos (44e) puis Anthony Martial pour son premier but avec son nouveau club (45e+1) s'offraient une belle option sur le prochain tour. Score final : 3-1.



