Serie A : la Juventus perd de précieux points dans le derby de Turin

La Juventus recevait le Torino ce vendredi dans le derby turinois, et les deux équipes se sont neutralisées.

Dès la 13e minute, Mathijs De Ligt mettait la Juventus sur du velours (1-0) dans ce derby face au Torino (où, rappelons-le, Dennis Praet manquera le reste de la saison sur blessure). En seconde période, cependant, un joli but de l'international italien Andrea Belotti remettra le Torino dans la rencontre (1-1, 62e), et la Juve ne trouvera plus la faille. Pire, elle devra même déplorer la sortie sur blessure de Paulo Dybala à la 54e minute de jeu.

Avec ce nul, la Juventus peut prendre un sacré retard sur le trio de tête, elle qui est déjà à 6 unités du Napoli, et peut même voir l'Atalanta et la Lazio fondre sur elle. Le Torino reste dans le ventre mou, à la 10e place du classement.