"J'aimerais jouer en MLS au moins une saison"

Le Brésilien s'est dit intéressé par le championnat américain.

Dans des propos relayés par SkySports, Neymar (30 ans) a évoqué la suite de sa carrière, lui qui est sous contrat jusque 2025 avec le PSG.

"Je ne sais pas si je retournerai jouer au Brésil. J'ai quelques doutes à ce propos. En fait, j'aimerais jouer aux Etats-Unis. J'aimerais jouer là-bas pour au moins une saison. Déjà, leur saison est plus courte, donc j'aurais trois mois de vacances", a-t-il déclaré en blaguant, avant de préciser qu'il ne sait pas de quoi sera fait son avenir. "Je plaisante avec mes amis en disant que je prendrai ma retraite à 32 ans. Mais c'est juste une blague. Je ne sais pas. Honnêtement, je jouerai jusqu'à ce que je sois mentalement fatigué. Si ma santé mentale est bonne et mon corps aussi. Physiquement, je pense que je vais encore tenir quelques années. Mais ma santé mentale est la chose la plus importante."

Neymar, prochaine star de MLS après Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Wayne Rooney et autres ?