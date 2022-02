Charleroi se fait peur, mais renverse le Beerschot et se relance

Deux visages, mais une mission accomplie: après avoir soufflé le chaud et le froid, le Sporting de Charleroi renverse le Beerschot et renoue avec la victoire (2-3).

Après des défaites à Bruges et contre l'Union Saint-Gilloise, le Sporting de Charleroi espérait repartir du bon pied sur la pelouse du Beerschot. Un déplacement que les Zèbres abordaient sans Ryota Morioka, Jules Van Cleemput et Ali Gholizadeh. Et au cours duquel ils vont rapidement perdre deux éléments: Loïc Bessilé s'est blessé après trois minutes de jeu à peine et Hervé Koffi a dû céder sa place à la 20e.

25 minutes, 2 buts et 2 blessures

Entre ses deux blessures, le Sporting de Charleroi a pourtant su exploiter sa première possibilité pour ouvrir la marque. Au terme d'un contre initié par Stelios Andreou et Joris Kayembe, Daan Heymans adresse un excellent ballon en profondeur, Vakoun Bayo en profite: l'attaquant ivoirien fait sauter au-dessus de Mike Vanhamel et inscrit son deuxième but de la saison.

Un départ idéal dont le Sporting ne va pas profiter longtemps. Cinq minutes après l'ouverture du score, le Beerschot va en effet égaliser, grâce à une demi-volée de l'extérieur du pied d'Ilias Sebaoui qui ne laisse aucune chance à Bingourou Kamara, remplaçant de Koffi entre les perches des Zèbres. C'est le troisième but en cinq matchs pour le jeune attaquant belge. Une aubaine pour le Beerschot qui va dominer la deuxième partie de la première période, sans toutefois parvenir à prendre l'avantage.

Mais les Anversois sont récompensés dès le retour des vestiaires. Idéalement servi par Lawrence Shankland, Joren Dom trouve la lucarne et donne l'avantage à la lanterne rouge. Un but qui galvanise le Beerschot et qui coupe les jambes carolos.

Mais les Zèbres, après 20 bonnes minutes de léthargie, vont se réveiller. Vakoun Bayo et Youssouph Badji alertent d'abord Mike Vanhamel à l'heure de jeu, le portier anversois est attentif, mais il ne pourra rien sur l'autobut de Stipe Radic à la 72e minute de jeu. Mis sous pression par le numéro 9 des Zèbres, le défenseur croate pousse le ballon dans ses propres filets et remet Charleroi dans la rencontre.

Relancés dans la rencontre, les protégés d'Edward Still ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Six minutes après l'égalisation, le Sporting reprend les commandes de la rencontre. Au terme d'une superbe combinaison entre Vakoun Bayo, Stefan Knezevic et Adem Zorgane, qui place le ballon hors de portée de Mike Vanhamel.

Un but qui met fin aux espoirs anversois dans cette rencontre. Le Beerschot concède sa 20e défaite de la saison et reste largué à sept points de Seraing. Charleroi, de son côté, renoue avec la victoire et engrange trois points précieux dans la course aux playoffs.