Edward Still fier de ses troupes: "Une référence collective pour la fin de la saison"

Le T1 carolo savoure la victoire "collective" du Sporting au Beerschot.

Les Zèbres n'ont pas vécu une rencontre de tout repos contre la lanterne rouge, mais ils ont fini par obtenir gain de cause, au prix d'un gros effort dans la dernière demi-heure. "Il y a beaucoup de fierté après cette victoire", insiste Edward Still au micro d'Eleven Sports.

"On peut être fier!"

"Parce qu'on est venu ici sans trois cadres (Morioka, Gholizadeh et Van Cleemput), parce qu'on a perdu Loïc Bessilé et Hervé Koffi sur blessures, parce qu'on encaisse des buts sur des faits de jeu qu'on a mal maitrisés et parce qu'on a eu la force de caractère et la résilience pour ne pas paniquer."

Après le deuxième but anversois, inscrit par Joren Dom, les Zèbres ont eu la réaction qu'il fallait pour inverser la tendance et passer devant et c'est ce que veut mettre en avant Edward Still a l'issue de cette rencontre. "Après le deuxième but, on a su se stabiliser et réagir de manière positive. On peut en être fier et ça va nous donner une référence collective pour la fin de la saison."