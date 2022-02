Une victoire qui tombe au bon moment pour Charleroi: "Avant le Standard, ça fait du bien"

Les Zèbres ont choisi le bon moment pour reprendre leur marche en avant.

Après deux défaites consécutives, le Sporting de Charleroi a retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de la lanterne rouge, vendredi soir. Une victoire qui va libérer les troupes d'Edward Still. "Ça fait du bien, il n'y a pas d'autres mots", confirmait Marco Ilaimaharitra, à l'issue de la rencontre, au micro d'Eleven Sports.

"Un sentiment fort et positif"

D'autant plus que, dans une semaine, le Sporting accueillera son grand rival au Mambourg. "Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris les trois points et, avant le match crucial contre le Standard de la semaine prochaine, c'est une victoire qui ne peut nous faire que du bien", ajoute le capitaine carolo.

En renversant le Beerschot dans les 20 dernières minutes, les Zèbres ont boosté leur confiance avant le duel wallon de dimanche prochain et c'est aussi l'avis d'Edward Still. "On prend ces trois points et on a un sentiment fort et positif avant d'entamer la préparation du match contre le Standard."