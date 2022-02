La ténacité de Bayo, le caviar d'Heymans, l'accélération de Zorgane

Le Sporting de Charleroi est allé chercher sa victoire à l'arrachée sur la pelouse de la lanterne rouge, avec Vakoun Bayo, Daan Heymans et Adem Zorgane, notamment, dans les premiers rôles.

S'il ne fallait désigner qu'un seul homme du match à l'issue de cette victoire carolo à Anvers, on pourrait certainement pointer le nom de l'attaquant prêté à Charleroi par La Gantoise. Vakoun Bayo n'avait pas encore véritablement convaincu sous les couleurs du Sporting, il a livré une excellente partie sur la pelouse du Beerschot. Avec un but, son deuxième pour les Zèbres, et une omniprésence dans le jeu et le travail défensif durant tout le match.

Mais comme l'a souligné Edward Still, c'est surtout collectivement que Charleroi a construit sons succès en terres anversoises. Deux autres hommes ont d'ailleurs été particulièrement précieux et décisifs sur la pelouse du Stade Olympique. Daan Heymans, auteur d'un superbe assist en début de rencontre et lui aussi très présent dans la construction. Et Adem Zorgane. Plutôt discret pendant une bonne heure, l'international algérien est sorti de sa boîte dans la dernière demi-heure et a offert la victoire à Charleroi au terme d'une action qu'il avait lui-même initiée.