Un Zorgane providentiel pour Charleroi au Beerschot: "Content de marquer ce but-là"

Adem Zorgane a sorti Charleroi d'un mauvais pas, vendredi soir, au Beerschot et il savoure cette victoire arrachée dans le dernier quart d'heure.

Une victoire cruciale pour des Zèbres qui restaient sur deux contre-performances: "C'est un bon résultat, surtout après les défaites contre Bruges et l'Union. On voulait les trois points, c'était un match difficile, mais on a montré qu'on avait du caractère", se réjouit Adem Zorgane au micro de RCSC TV.

Doublement savoureux pour l'international algérien qui, en inscrivant son deuxième but de la saison, a offert les trois points à son équipe. Le but de lad élivrance? "Oui pour tout le monde et surtout pour moi. L'entraîneur est très exigeant à l'entraînement, mais il a cru en moi. (...) Je fais ce que le coach et le staff me demandent et je suis très content de marquer ce but-là."