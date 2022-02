Le Bayern s'impose par le plus petit écart à Francfort

Grâce au seul et unique but de Leroy Sane, le Bayern Munich s'est imposé sur la pelouse de Francfort.

Après deux contre-performances sur les pelouses de Bochum et du Red Bull Salzburg cette semaine, le Bayern Munich se devait de reprendre sa marche en avant en Bundesliga. Les Bavarois ont eu des difficultés à se défaire de Francfort, mais ils y sont parvenus grâce au seul et unique but de Leroy Sane. Grâce à ce succès, le Bayern reprend provisoirement neuf points d'avance sur Dortmund.