N1 : Le Patro Eisden veut prouver que la plainte de Thes Sport n'est pas fondée

Après le match (1-1), Thes Sport a déposé une plainte contre le résultat du match contre Patro Eisden Maasmechelen, le club de Stijn Stijnen. A Thes, ils affirment qu'un joueur n'était pas légalement sur le terrain.

Davy Brouwers n'était pas visible sur la feuille de match et l'arbitre a fait appel au représentant de l'équipe David Vaesen. Il a souligné qu'il avait apporté toutes les cartes d'identité - y compris celle de Brouwers - à l'arbitre. "L'arbitre Clerckx s'est rendu dans son vestiaire et est revenu quelques instants plus tard avec la confirmation que la carte d'identité de Davy Brouwers était bien sur la table avec lui", indique un communiqué du Patro Eisden.

" Il a également confirmé qu'il allait bien et qu'aucune autre mesure ne pouvait être prise. La raison pour laquelle le nom ne figurait pas dans le système informatique est un mystère pour le club. Y a-t-il eu une erreur technique dans le système E-kickoff ? Est-ce que quelque chose d'autre est arrivé ?"

"Patro Eisden soutient à 100% le représentant de son équipe, David Vaesen, et croit également à son histoire. Il n'y avait aucune raison pour que le Patro Eisden ne place pas dans le système un joueur habilité à jouer, dont la carte d'identité a été déposée au préalable auprès de l'arbitre."

"Le Patro Eisden regrette également l'attitude antisportive de Thes Sport. Naturellement, Patro Eisden ne se résigne pas à cette non-complainte et défend ses droits. Patro Eisden fait appel à l'avis de l'arbitre Clerkcx qui a confirmé que Patro Eisden était en règle vendredi soir. Le Patro Eisden appelle Thes Sport à se rétracter. Le fair-play est souvent mentionné, il n'y a pas de meilleur moment pour respecter cette déclaration."