Officiel: Arnaud Mercier est le nouvel entraineur des Francs Borains

Avec cette arrivée, les Francs Borains préparent déjà la saison prochaine.

Il y a quelques heures seulement, nous apprenions le départ de Steve Pischedda des Francs Borains. Sur son compte officiel, les Francs Borains, via Georges-Louis Bouchez, viennent déjà d'annoncer le nom du nouvel entraineur. Il s'agit d'Arnauld Mercier, qui a déjà entraîné le club pendant trois saisons. "Il correspond aux valeurs du club et de la région, qui sont celles de travail, de respect, de sérieux qui collent à notre club. De plus, Arnauld était libre immédiatement. On a donc considéré que c'était plus fort pour le club de préparer la saison prochaine dès maintenant."

Arnauld Mercier sera donc sur le banc des Francs Borains pour affronter Knokke, ce dimanche.