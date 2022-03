Un Diable parmi les joueurs mis en vente par le Borussia Dortmund ?

Le Borussia Dortmund pourrait réaliser un vrai ménage estival dans son noyau.

D'après le quotidien allemand Bild, le Borussia Dortmund pourrait refondre son noyau en profondeur l'été prochain. En plus du départ prévisible d'Erling Haaland, plus d'une dizaine de joueurs seraient mis sur la liste des départs potentiels. Axel Witsel et Dan-Axel Zagadou ne devraient pas prolongés, mais des joueurs tels que Roman Bürki, Manuel Akanji, Julian Brandt, Nico Schulz ou Emre Can pourraient également quitter le club en cas d'offre intéressante.

Et c'est également le cas de Thorgan Hazard (28 ans) : toujours d'après Bild, le Diable Rouge, qui n'est pas incontournable cette saison (18 matchs de Bundesliga, 4 buts), pourrait également être mis sur la liste des départs. Hazard est sous contrat jusqu'en 2024 au Borussia.