La Juventus serait en pole position pour attirer un grand talent de l'AS Rome

Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, Nicolò Zaniolo (22 ans, 29 matchs, 4 buts et 6 assists cette saison) pourrait quitter l'AS Rome dès cet été. Les Giallorossi ne seraient pas contre cèder leur joueur à condition qu'une offre convenable arrive sur la table. Et il semblerait que le favori dans cette affaire soit la Juventus de Turin ! Les Bianconeri auraient déjà établi des contacts avec le joueur et son entourage et seraient prêts à débourser 40 à 50 millions d'euros.

