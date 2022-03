Quand Antoine Kombouaré se paie le PSG

Mercredi, le Paris Saint-Germain a connu un nouvel échec avec une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid (1-0, 1-3). Une énorme désillusion européenne pour le club parisien qui va avoir besoin de temps pour digérer ce fiasco.

Face à la presse ce jeudi, l'entraîneur du FC Nantes Antoine Kombouaré n'a pas épargné son ancienne équipe qui s'est faite éliminée en huitième de finale de la Ligue des champions.

"Il ne faut pas avoir peur des mots, le PSG s'est sabordé tout seul. Il n'y a pas eu de respect envers l'adversaire. Quand tu respectes l'adversaire, c'est un match que tu dois gagner 3-0, et on n'en parle plus. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut. C'est un match, tu le joues dix fois, tu le perds une fois. Et ils l'ont perdu là. Les regrets, c'est de perdre, je pense, contre moins fort", a lâché le coach des Canaris.