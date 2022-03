Chelsea pourrait jouer ses matches de coupe à huis-clos

Le club est plus que jamais dans la tourmente.

A cause de son président Roman Abramovitch, Chelsea est plus que jamais dans la tourmente et subit les multiples sanctions du gouvernement britannique. Parmi elles, l'interdiction de vendre des tickets à ses supporters, ce qui signifie que seuls les 28 000 abonnés peuvent se rendre à Stamford Bridge. Une perte qui pourrait coûter jusqu'à 3M€ au club londonien. Mais selon The Telegraph, les abonnements ne prennent pas en compte les rencontres de coupe. Chelsea va donc disputer les rencontres de Fa Cup ainsi que celles de Ligue des Champions à huis-clos. Concernant les ventes de billets pour les rencontres à l'extérieur, la situation n'est pas encore claire. Brentford a donc décidé de stopper la vente de tickets aux supporters des Blues.