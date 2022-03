Florian Wirtz brisé dans son élan

Le jeune espoir de Leverkusen doit arrêter sa saison.

Énorme coup dur pour Florian Wirtz (18 ans, 31 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison). Auteur de prestations de très grande qualité, le milieu offensif du Bayer Leverkusen a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la défaite contre Cologne (0-1), dimanche en Bundesliga.

Un pépin physique très sérieux qui va lui faire manquer la fin de la saison et qui le rend d'ores et déjà incertain pour la Coupe du monde au Qatar. Une véritable tuile pour son club et son équipe nationale.