🎥 Le cas Nabil Fekir déchire l'Espagne !

Le milieu offensif français a été expulsé ce week-end face à l'Athletic Bilbao.

Si, grâce à sa victoire ce week-end face à l'Athletic Bilbao (1-0), le Betis Seville reste au contact de l'Atletico Madrid au classement, les Verdiblancos voient leur joueur français Nabil Fekir être dans l'oeil du cyclone. Suite à une carte rouge reçue à la 80e minute du match, consécutive à un geste d'agacement sur Iker Muniain, le milieu offensif a été expulsé.

Il faut savoir que cette exclusion intervient dans un certain contexte : Fekir, joueur très technique et à tempérament "joueur", n'est jamais épargné par les fautes en Liga. Il est celui qui en subit le plus depuis son arrivée en Espagne, en 2019. C'est aussi le joueur qui subit le plus de fautes cette saison dans le top 5 européen.

"Je ne lui ai pas encore parlé, je vais le faire. Ce n'est pas la première fois qu'il réagit après avoir reçu vingt coups de pied. C'est un joueur qui tient le ballon, qui ne se jette pas par terre et sur vingt fautes qu’il subit, dix ne sont pas signalées. Il a réagi. C'est compréhensible, sans le justifier", s'expliquait le coach du Betis Manuel Pellegrini après le match - selon des propos repris par Foot Mercato.

Quoiqu'il en soit, et si cela ravive le fameux débat "doit-on protéger les artistes ?", le Betis devra faire sans son joueur pour certainement plusieurs matchs - son exclusion, elle, étant incontestable - alors que le club doit batailler pour les places européennes en Liga et n'a que deux points d'avance sur la Sociedad d'Adnan Januzaj...