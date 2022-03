🎥 Kevin de Bruyne rend un jeune fan heureux après le match à Crystal Palace

Le milieu belge de Manchester City a été l'auteur d'un beau geste après le match.

Kevin de Bruyne est devenu véritablement une icône à Manchester City. Avec encore des prestations de très haut niveau cette saison, notamment contre Chelsea ou plus dernièrement lors du derby mancunien, le Diable Rouge est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League et d'Europe, et fait rêver de nombreux supporters chaque week-end.

Lundi soir, De Bruyne n'a pas marqué face à Crystal Palace. En fait, aucun de ses coéquipiers non plus. Le milieu offensif s'est heurté au poteau juste avant l'heure de jeu. City pourrait voir Liverpool revenir à un point après ce nul.

Mais quoiqu'il en soit, ce triste résultat a été contrasté par une bien belle scène. A la fin du match, un jeune supporter s'est précipité sur le terrain et a couru vers KDB. Ce dernier l'a alors pris dans ses bras et lui a offert son maillot. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'on peut voir le jeune fan encore émerveillé, chérissant la vareuse que vient de lui donner De Bruyne.