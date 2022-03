Liverpool remporte le choc à Arsenal et revient à un point de Manchester City !

Les Reds ne s'arrêtent plus et ont remporté une 9e victoire consécutive !

Où s'arrêtera Liverpool ? Au sommet du classement, espèrent sans doute les supporters des Reds, et avec leur neuvième victoire consécutive, ils s'en rapprochent particulièrement. En déplacement à Arsenal, l'autre équipe en forme (5 victoires d'affilée), Liverpool a attendu la seconde période pour que la situation se décante d'un coup. Après 45 minutes très rythmées et très intenses, les deux équipes étaient dos-à-dos, sans vraie occasion.

Le rythme s'accélère en seconde mi-temps : Sadio Mané se verra refuser rapidement un but pour hors-jeu mais les Reds porteront l'estocade via Diogo Jota (55e, 0-1). Le Portugais sortira dans la foulée, remplacé par Roberto Firmino ... qui fera 0-2 très rapidement (62e). L'affaire est faite et Arsenal ne parviendra pas à réagir. Notons qu'Albert Sambi Lokonga n'est pas entré au jeu.