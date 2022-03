Losc : entre mission impossible pour club et vitrine pour Amadou Onana

Lors du match aller, Amadou Onana a été sacrifié par son coach. Il pourrait avoir l'occasion de se refaire une santé ce mercredi soir.

On le sait, le LOSC a un peu pris l’eau lors du match aller à Chelsea. Une défaite 2-0, qui semble difficile à combler lors du match retour, même si on tient compte de la situation particulière du club anglais qui a doit compter la moindre Livre Sterling et ce chaque jour.

Mais revenons sur les pelouses. Lors de la manche aller, Amadou Onana avait été aligné oui… mais en position de numéro 10. Un vrai sacrifice tactique de la part de son coach Gourvennec et du coup une rencontre très compliquée pour le jeune international espoir belge.

Ce mercredi, avec l’absence de Renato Sanches, Onana devrait recevoir ce qu’il mérite, c’est à dire une titularisation à son poste de prédilection, en tant que milieu de terrain axial, relayeur ou défensif. Avec sa force dans les duels, il pourrait permettre au LOSC de récupérer les ballons plus haut et de la sorte se montrer un peu plus dangereux que lors du match à Stamford Bridge.

Une superbe performance pourrait aider Onana pour son futur. Non seulement à montrer à tout le monde que le match aller n’était qu’un accident dû à sa position fantasque sur le terrain, mais surtout il pourrait déposer sa carte de visite pour un éventuel transfert dans un club qui saura l’utiliser à sa juste valeur.