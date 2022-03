Harry Kane bat un record historique détenu par Wayne Rooney

Harry Kane forge un peu plus sa légende en Premier League. L’attaquant anglais, métamorphosé depuis l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc de Tottenham, a retrouvé le chemin des filets. Ce mercredi contre le Brighton de Leandro Trossard, ‘prince Harry’ a battu un record historique.

Buteur lors de la victoire 0-2, l’attaquant est devenu, avec 95 buts en 139 rencontres (!), le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League à l’extérieur, comme le soulignent les chiffres d’Opta Jean. Il détrône un certain Wayne Rooney qui détenait le record avec 94 buts en 243 rencontres.

95 - Harry Kane has scored 95 goals in 139 appearances away from home in the Premier League, becoming the competition's all-time top scorer in away games despite making 104 fewer such appearances than second-place Wayne Rooney. Undaunted. pic.twitter.com/YUekCDniVH