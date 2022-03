Le Barça n'est pas optimiste pour Dembélé

L'ailier français est toujours en fin de contrat.

Quel avenir pour l'ailier du FC Barcelone Ousmane Dembélé (24 ans, 12 matchs et 1 but en Liga cette saison) ? En fin de contrat en juin prochain, l'international français semblait promis à un départ des Blaugrana. Mais récemment, ses agents ont relancé ce dossier en ouvrant la porte à une prolongation. Cependant, d'après le quotidien Mundo Deportivo, les Blaugrana se montrent très pessimistes dans cette affaire.

En effet, l'actuel 3e de la Liga a la certitude que l'ancien Rennais se donne simplement le bon rôle et a déjà signé, contrairement à ce qu'il dit, avec une autre formation européenne pour la saison prochaine. De plus, le Barça n'a pas l'intention de renouer le contact avec les représentants du Tricolore et ne compte pas améliorer la proposition réalisée en janvier. Une situation bloquée.