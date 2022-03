Le Barça veut se séparer de huit joueurs

Le club blaugrana se montre ambitieux pour le prochain mercato estiva et espère recruter quatre à cinq renforts, comme l'a indiqué son président Joan Laporta.

Pour cela, lle FC Barcelone faire de la place dans son effectif et réduire sa masse salariale. C'est pourquoi le club catalan veut se séparer de huit joueurs.

Selon AS, le Barça a indiqué la porte de sortie à Neto (32 ans, 2 matchs en Liga cette saison), Clément Lenglet (26 ans, 13 apparitions en Liga cette saison), Samuel Umtiti (28 ans, 1 match en Liga cette saison), Oscar Mingueza (22 ans, 15 matchs en Liga cette saison), Riqui Puig (22 ans, 11 apparitions et 1 but en Liga cette saison), Martin Braithwaite (30 ans, 4 matchs et 2 buts en Liga cette saison), Luuk de Jong (31 ans, 15 apparitions et 5 buts en Liga cette saison) et à Sergi Roberto (30 ans, 9 apparitions et 2 buts en Liga cette saison) dont le contrat se termine en juin.

