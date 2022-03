Nasser Al Khelaïfi rejette une nouvelle fois la SuperLeague: "Nous croyons en nos compétitions, celles de l'UEFA"

Le Président de l'ECA est une nouvelle fois revenu sur ce fameux projet de SuperLeague.

Au four et au moulin, Nasser Al Khelaïfi a réaffirmé sa position concernant la Super Ligue. Sans surprise, le président du Paris Saint-Germain et de l'ECA refuse des changements profonds et favorise le statu quo.

"Je vais répondre à la question concernant la non-Super Ligue. Cela n'existe pas, ni le premier plan ni le deuxième. Donc ici à l'ECA nous pensons à l'avenir. Nous croyons en notre compétition, la compétition de l'UEFA, tout simplement la compétition des clubs. Je pense qu'il y a là un très grand et nous sommes très enthousiastes pour ce nous allons faire", a expliqué le président du Paris Saint-Germain en marge du congrès de l'ECA.

"Nous n'avons pas besoin de ce système. Tout le monde est contre, des fans aux médias, en passant par les clubs, les petits et les grands clubs. Ils ne sont que trois", a taclé Al Khelaïfi, en référence à Florentino Pérez, Joan Laporta et Andrea Agnelli.