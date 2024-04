Disparu du onze de Lyon, mais où est passé Orel Mangala ? "Je vais vous dire quelque chose..."

Le Diable Rouge ne connaît pas la meilleure des fins de saison avec l'Olympique lyonnais. Il n'a joué que quelques minutes récemment.

Onze minutes, c'est le temps de jeu obtenu par Orel Mangala dimanche lors de la victoire de son club face à l'AS Monaco. Un temps de jeu famélique pour un joueur qui n'a plus connu de titularisation depuis le 3 mars dernier.

Depuis ses 61 minutes face au RC Lens, le Diable Rouge n'était pas repris ou est resté sur le banc pendant presque deux mois. Une énorme déception pour un joueur qui est arrivé cet hiver à l'Olympique lyonnais pour plus de 30 millions d'euros.

Sera-t-il assez en jambe pour disputer l'Euro avec la Belgique alors qu'il ne reste plus beaucoup de matchs en championnat ? Son entraîneur, Pierre Sage, se veut néanmoins rassurant à son sujet.

Mangala a rechuté après la trêve

"Il n’a pas disparu des radars parce qu’il était dans les deux derniers groupes (Brest et PSG)", a-t-il commenté dans des propos rapportés par L'Equipe.

"Il n’est pas entré en jeu. Ce qu’il s’est passé, c’est qu’il a rechuté après la trêve sur la blessure qu’il avait avant de partir en sélection car il a eu un temps de jeu plus important que ce qu’on pensait."

"Je vais vous dire quelque chose que j’ai confié au joueur : on a toujours tendance à regarder les choses sous le prisme de l’immédiateté. On se rend compte qu’il y a des joueurs qui ne jouent pas deux matches et cela devient un problème", a-t-il ajouté tout en confiant que Mangala était un joueur "important sur notre fin de saison. Et pour l’avenir aussi, bien sûr".