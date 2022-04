LaLiga : Getafe enfonce Majorque

Majorque flirte dangereusement avec la zone rouge.

6e défaite de rang pour Majorque. Les hommes de Javier Aguirre - le nouveau coach, se sont inclinés ce samedi face à Getafe sur plus petit écart (1-0). A noter que 5 bristols jaunes ont été distribués en 1 minute en première mi-temps.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'ancien du Real, de Wolfsbourg et de la Roma Borja Mayoral. L'attaquant est monté à la 46e à la place de Sandro Ramirez puis a donné les 3 points à son équipe à la 82e. Getafe se replace à la 14e position, tandis que Majorque est 18e et premier relégable.