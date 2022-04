Villarreal perd une nouvelle fois trois points précieux

Avant de retrouver la Ligue des Champions, le Sous-marin jaune a pris l'eau.

Si Villarreal a fait tomber la Juventus en Ligue des Champions, dans LaLiga cela ne se passe pas comme prévu pour les joueurs d'Emery. Battus avant la trêve internationale, ils se sont une nouvelle fois inclinés, cette fois sur la pelouse de Levante.

Les locaux ont marqué deux buts, les deux en seconde période, via Morales (68' et 90') et prennent donc 3 points importants dans le bas du classement, même se le club est toujours à l'avant-dernière place. Pour Villarreal, en cas de victoire de la Real Sociedad, ce serait 6 points de retard sur la première place qualificative pour la prochaine saison européenne.