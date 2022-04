Premier League : Tottenham et West Ham restent en course pour la 4e place

Deux rencontres étaient au programme du jour, à l'occasion de la 31e journée de Premier League.

Tottenham - Newcastle

Ben Davies (43e) répondait à l'ouverture du score de Schär (39e). Après le repos, Doherty (48e) mettait les Spurs aux commandes, imité par Son Heung-Min (54e) puis Emerson (63e) avant que Bergwijn (83e) ne fixe le score final à 5-1. Tottenham reste plus que jamais en course pour la 4e place d'Arsenal avec West Ham.

West Ham - Everton

Malgré le but d'Holgate (53e), Cresswell (32e) et Bowen (58e) permettent aux Hammers de rester en course pour accrocher la Ligue des Champions.