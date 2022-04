Eriksen affole la Premier League: il pourrait quitter Brentford

Le Danois a, en quelques semaines, retrouvé une place de choix dans le football européen.

De retour sur les pelouses après son malaise cardiaque, en juin dernier, Christian Eriksen (30 ans, 4 matchs et 1 but en Premier League cette saison) fait déjà forte impression. Alors qu'il pourrait prolonger avec Brentford, le milieu offensif a l'occasion de rejoindre un club plus huppé dans les mois à venir.

En effet, le Daily Mail évoque les intérêts de Manchester United et de son ancien club, Tottenham, prêts à lui offrir l'opportunité de jouer les premiers rôles dans le championnat anglais. Reste désormais à connaître la position d'Eriksen : se montrer reconnaissant envers Brentford ou tenter de rattraper le temps perdu. Dans tous les cas, son retour sur les terrains est une franche réussite.