Patrick Vieira était un homme conquis après la victoire face à Arsenal : "Répéter ce genre de matches"

Les Eagles se sont imposés largement (3-0) face à Arsenal ce lundi.

Crystal Palace a surpris tout le monde en disposant largement d'Arsenal (3-0, avec des buts de Mateta, Ayew et Zaha). Ancienne légende des Gunners et coach actuel des Eagles, Patrick Vieira s'est réjoui de cette superbe victoire en conférence de presse, dans des propos repris par L'Equipe. "C'était un très bon match, on a bien joué et on a gagné."

Crystal Palace est actuellement 9e de Premier League, son meilleur classement de la saison, et n'a plus perdu depuis le 19 février (0-1 à Selhurst Park face à Chelsea). Mais Vieira se veut prudent. "Mais on sait à quel point c'est dur d'être constant. C'est ce qu'on va faire pour grandir : répéter ce genre de matches. Seulement, en football, c'est le plus difficile à faire."

"Il y a plus de confiance au sein de l'équipe. Nous avons bien défendu et saisi nos chances. On a marqué à des moments importants ce soir et la façon dont on a géré le match prouve qu'on a déjà grandi en tant qu'équipe. Nous avions besoin d'une grande performance d'équipe et nous l'avons fait, donc nous sommes vraiment satisfaits."