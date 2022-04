🎥 LaLiga : L'Atlético Madrid se fait surprendre, le Betis renverse Cadix

Ce samedi, il y avait deux rencontres en ce début d'après-midi lors de la 31e journée de Liga.

Cadiz-Real Betis 1-2

Cadix (17e) recevait le Betis Séville (5e) ce samedi. Les locaux ouvriront le score via une volée d'Ivan (58e), 1-0. Le Betis poussera pour revenir et égalisera via Cristian Tello bien servi par une superbe talonnade de Nabil Fekir (78e), 1-1. Quelques instant plus tard, les hommes de Manuel Pellegrini obtiendront un penalty pour une faute sur Borja Iglesias. Le buteur espagnol se fera justice lui-même en trompant Ledesma (85), 1-2.

Grâce à ce succès à l’extérieur, les Andalous confortent leur 5ème place, Cadix reste 17ème.

Mallorca-Atlético Madrid 1-0

Dominateurs, les Colchonerons et Carrasco se sont pourtant inclinés en fin de rencontre après un penalty de Muriqi (68e). Les hommes de Simeone restent tout de même quatrièmes, avant d'affronter l'Espanyol Barcelone lors de la prochaine journée. En revanche, Majorque remporte une victoire très importante qui lui permet de sortir de la zone rouge.