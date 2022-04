Fin de saison pour Giovanni Reyna, Mats Hummels également sur la touche

Le Borussia Dortmund s'est imposé sur la pelouse de Stuttgart ce vendredi (0-2), mais perd Mats Hummels et Giovanni Reyna.

La victoire de vendredi à Stuttgart laisse des traces au sein de l'effectif du Borussia Dortmund. Giovanni Reyna, qui a quitté la pelouse dès la cinquième minute de jeu, ne rejouera plus cette saison. Le jeune milieu de terrain américain souffre "des muscles et des tendons" selon le communiqué du club, et ne sera pas rétabli d'ici à la fin de saison. Mats Hummels, qui n'est pas remonté sur le terrain pour la seconde période, souffre quant à lui de la cuisse et manquera plusieurs semaines de compétition. Enfin, Mahmoud Dahoud, qui a, lui aussi, quitté le terrain en première période, doit passer des examens complémentaires à l'épaule pour évaluer la durée de son indisponibilité.