Agacé, Brendan Chardonnet adresse un message : "Arrêtez vos conneries !"

Lors du match de Ligue 1 entre Brest et Nantes (1-1) dimanche, des supporters ont pénétré sur la pelouse pour en découdre et ont provoqué l'interruption de la partie pendant 15 minutes.

Ces incidents ont agacé Brendan Chardonnet (27 ans, 25 matchs et 3 buts en L1 cette saison) qui est inquiet au sujet d’éventuelles sanctions à venir.

"Sincèrement ça me fait chier, que ce soit mes supporters ou les supporters adverses, depuis le début de la saison, on voit des choses inacceptables", a lâché le capitaine de Brest sur Prime Video. "A un moment, il va falloir que les supporters changent de mentalité sinon, à la Ligue, ils ne vont plus s’emmerder. Ils vont dire 'personne dans les stades' et on va se retrouver comme pendant la pandémie il y a deux ans, où il y avait zéro spectateur. Nous, on se faisait chier dans les stades à ce moment", a souligné le défenseur central.

"Que ce soient nos supporters ou les autres, si j’ai un message à porter, c’est : arrêtez vos conneries ! Tout le monde va en pâtir, eux et nous. Nous, on est un petit stade, ça chauffe, l’égalisation (contre Nantes) vient peut-être de là d’ailleurs. Si contre Lyon (le 20 avril) on n’a pas de supporters, on fait comment ? On connaît l’importance des supporters à Brest comme ailleurs. Ça saoule de voir des débordements, cette semaine encore. Peu importe qui commence, il faut arrêter tout ça", a conclu le joueur du Stade Brestois.