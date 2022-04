Contre Everton samedi dernier, Manchester United a encore perdu (1-0). Une performance décevante où CR7 s'est fendu d'un mauvais geste. Après la rencontre, le Portugais a fait tomber le téléphone d'un jeune fan alors qu'il rentrait aux vestiaires.

La police régionale a même lancé une enquête suite au coup de sang de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a donc décidé d'inviter Jake Harding, le jeune fan d'Everton à Old Trafford afin de se faire pardonner.

Mais la proposition de CR7 sera éconduite, comme le rapporte le Liverpool Echo. La mère du jeune fan, Sarah Kelly a fait savoir que ce geste avait 'meurtri" la main de son fils et a expliqué pourquoi ce dernier ne se rendra pas à Old Trafford. "Après ce que je vois, si quelqu'un l'a agressé dans la rue et nous a ensuite demandé de venir pour dîner, est-ce que nous le ferons juste parce qu'il est Cristiano Ronaldo ? Pourquoi le ferions-nous ? C'est comme si nous lui devions une faveur, mais je suis désolé, ce n'est pas le cas. Nous avons gentiment décliné l'offre d'aller à United parce que Jake ne veut pas y aller et il ne veut pas voir Ronaldo. Il l'a dit assez clairement. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de mon fils. En fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit. Cela l'a plus affecté que moi, alors je lui ai tout donné pour se faire sa propre opinion. Il ne veut pas aller à United, il ne veut pas aller voir Ronaldo. Tout ce que je dis en ce moment, c'est que c'est entre les mains de la police", a notamment expliqué la jeune femme. Les ennuis ne semblent pas terminés pour Cristiano Ronaldo.