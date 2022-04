Un Parisien en route vers la Serie A

Son avenir semble se dessiner loin de la capitale française.

Leandro Paredes (27 ans, 22 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) et le Paris Saint-Germain, c'est bientôt fini ? En fin de contrat en juin 2023, le milieu de terrain argentin ne devrait pas recevoir d'offre de prolongation de ses dirigeants.

Selon La Gazzetta dello Sport, le récent vainqueur de la Copa América serait prêt à rejoindre l'Inter, sur les rangs depuis de nombreux mois, qui lui propose un bail de quatre années avec un salaire de 5 millions d'euros par saison. Le journal italien précise que le vice-champion de France pourrait réclamer entre 10 et 15 millions d'euros pour le transfert de l'Albiceleste.