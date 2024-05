Le Standard est prévenu : "Un ras-le-bol est en train de s'installer, attention aux supporters..."

Le Standard ne peut probablement plus se permettre une saison comme celle-ci. Les supporters ont été très patients, mais selon Marc Wilmots, ça pourrait ne plus durer longtemps.

Combien de "saisons de transition" le Standard devra-t-il vivre ? On pensait les Rouches relancés la saison passée, mais le départ de Ronny Deila et un mercato totalement loupé ont tout remis en question. Et cet été, Ivan Leko aura fort à faire pour composer un noyau compétitif.

Entre soucis financiers et départs à prévoir, le Standard peut-il rebondir et redevenir un grand club ? Sur le plateau de La Tribune, Marc Wilmots est pessimiste.

"Il faut qu'ils se concentrent déjà sur la saison prochaine. Les supporters ont été très calmes pendant quelques années, mais il y a un ras-le-bol qui est en train de s'installer", prévient l'ancien Rouche (163 matchs, 80 buts).

Même constat pour Philippe Albert, qui espère que le Standard sortira de l'ornière. "L'avenir est loin d'être rose. La situation financière est très difficile", s'inquiète-t-il. "Nous avons besoin de ce club. Les solutions ne peuvent qu'être financières, et l'argent n'est pas là".

777 Partners a d'énormes soucis financiers, et le Standard connaît depuis longtemps des délais au moment d'obtenir sa licence pour ces raisons. L'inquiétude est de mise, d'autant que Leko, comme Deila avant lui, n'acceptera de travailler sur le long terme que s'il obtient des garanties...