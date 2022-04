La grande marque de respect de Spalletti envers Mourinho : "Il est train de devenir une légende"

Le Napoli rencontre la Roma ce lundi en Serie A. Une rencontre entre deux entraîneurs de renom : Luciano Spalletti et José Mourinho.

Avant le match entre le Napoli (3e) et la Roma (5e), le coach napolitain Luciano Spalletti a révélé l'une des clés de la rencontre : "Lundi, l'équipe qui se sent la plus menacée gagnera. Nous ne gagnons pas par la force mais par la conscience de ce que seront nos actions."

Il faudra jouer avec ses idées, face à une équipe en confiance qui sort de 3 victoires de rang en Serie A et récemment qualifiée pour les demi-finales de Conference League. "La phase de possession est notre force. Nous sommes une équipe technique et imaginative qui évite certaines situations pendant le match. Parfois, nous n'avons pas été bons et précis dans la phase de non-possession", a déclaré Spalletti en conférence de presse.

Une rencontre également qui sera marquée du sceau de la confrontation entre le coach italien, qui a aussi entraîné la Roma dans le passé, et José Mourinho. "J'ai passé des années merveilleuses à Rome. J'apprécie la capacité de Mourinho à faire passer des messages. En ce moment, il est en passe de devenir une légende, gagner un défi avec lui signifie battre la légende."