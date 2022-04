Serie A : victoires surprises de Cagliari et de Salernitana, l'Udinese facile face à Empoli

Plusieurs résultats importants en bas de tableau en Italie.

Cagliari s'est imposé ce samedi face à Sassuolo (1-0). Deiola a inscrit l'unique but du match via un assist de l'ancien du Standard Razvan Marin. Sassuolo est 9e et voit l'Europe s'éloigner, Cagliari est 17e et se donne de l'air - 6 points d'avance sur le premier relégable, Venise.

Ceuillie à froid par Salernitana, avec deux buts coup sur coup en début de match (4e et 6e), la Sampdoria n'a pas réussi à revenir au score malgré un but de l'ancien de Sassuolo, Caputo (32e). Après cette victoire 1-2, Salernitana est toujours lanterne rouge et compte deux matchs de retard. Cagliari est à 9 points, la Sampdoria, 16e, à 10.

L'Udinese n'a pas fait dans la dentelle face à Empoli (4-1). Avec l'ex-Anderlechtois Bram Nuytinck monté en toute fin de match (89e), le club d'Udine s'est imposé grâce à des buts de Deulofeu, Pussetto et Samardzic, avec un csc d'Ismajili. L'Udinese est 11e, Empoli 14e.